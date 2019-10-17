Названы три района Приморья, где действуют очаги опасного заболевания

50 очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы с начала лета в Приморском крае. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей 47 из них уже ликвидированы, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, на сегодняшний день очаги заболевания остаются в Яковлевском, Михайловском районах и в Анучинском муниципальном округе. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия.

«Всего с начала июня в Приморье было зафиксировано 50 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей – своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора 47 из них удалось “оздоровить”», – отметили специалисты.

Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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