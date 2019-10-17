15 очагов опасного вируса действуют в Приморье

30 очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы с начала лета в Приморском крае, - со ссылкой на пресс-службу правительства края. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей половина из них ликвидированы.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, на сегодняшний день в крае действует 15 очагов АЧС. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия.

«10 очагов – четыре из них в дикой природе – действуют в Чугуевском муниципальном округе, три – в Спасском районе, по одному очагу – в Октябрьском округе и Михайловском районе», – отметили специалисты.

Всего с начала июня на территории Приморского края было зафиксировано 30 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей – своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора – 15 из них удалось «оздоровить».

Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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