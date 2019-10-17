Новости Происшествия
Сегодня, 18:00

15 очагов опасного вируса действуют в Приморье

15 очагов опасного вируса действуют в Приморье

30 очагов африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрированы с начала лета в Приморском крае, - со ссылкой на пресс-службу правительства края. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей половина из них ликвидированы.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, на сегодняшний день в крае действует 15 очагов АЧС. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия. 

«10 очагов – четыре из них в дикой природе – действуют в Чугуевском муниципальном округе, три – в Спасском районе, по одному очагу – в Октябрьском округе и Михайловском районе», – отметили специалисты.

Всего с начала июня на территории Приморского края было зафиксировано 30 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей – своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора – 15 из них удалось «оздоровить».

Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме