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Карантин по чуме снят в двух районах Приморья

Карантин по чуме снят в двух районах Приморья

Источник фото: pixabay.com

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) сняли в Ольгинском районе и Октябрьском муниципальном округе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

По словам руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморья Дмитрия Кузина, на данный момент действующих очагов в регионе нет.

«Последние два очага АЧС были ликвидированы в Ольгинском районе и Октябрьском округе. Распоряжение о снятии карантина подписал губернатор края 26 февраля», – подчеркнул он.

Напомним, в этом году из-за миграции дикого кабана АЧС была зафиксирована в дикой природе Черниговского, Ольгинского районов, Анучинского и Октябрьского округов. Чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать следующие правила: давать свиньям проверенный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить крыс. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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