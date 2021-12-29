25 очагов африканской чумы свиней ликвидировали в Приморье

В Партизанском районе сняли карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал соответствующее распоряжение накануне, 28 декабря, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья, всего за 2021 год на территории края зарегистрировано 25 очагов АЧС. Из них 12 – дикие, 12 – домашние, один – инфицированный объект.

«Сегодня распоряжением губернатора Приморского края отменены ограничительные мероприятия на территории Партизанского района. Таким образом, благодаря слаженной и оперативной работе ветеринарных врачей все очаги заболевания АЧС в регионе ликвидированы. Новых вспышек заболевания нет», – добавил руководитель инспекции Станислав Крушинский.

Напомним, вакцины от данного заболевания нет, чтобы не занести чуму в личные хозяйства, необходимо соблюдать следующие правила: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить грызунов. Для человека АЧС опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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