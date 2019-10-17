Восемь очагов опасной инфекции выявлено в Приморье

Восемь очагов африканской чумы свиней действуют в Приморском крае. Шесть из них зафиксированы в дикой природе, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции края, новые очаги заболевания зафиксированы еще в двух муниципалитетах. Так, павший кабан с «африканкой» был обнаружен в районе реки Пушкаревка в Артеме, трех кабанов отстрелили в ключе Казенный Партизанского района. В охотничьих хозяйствах действует 30-дневный карантин.

«На данный момент в Приморском крае зарегистрировано шесть очагов африканской чумы свиней в дикой природе Михайловского, Хасанского, Партизанского районов, Артемовского городского округа. В Надеждинском районе вирус был обнаружен в одном из хозяйств и у безнадзорных животных», – подчеркнули специалисты.

Напомним, с начала года в Приморье зарегистрировано 12 очагов АЧС, четыре из них были оздоровлены. Чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать следующие правила: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить грызунов. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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