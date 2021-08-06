Все очаги свиной чумы ликвидировали в Приморье

В Приморье ликвидировали очаги африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, на данный момент новых очагов заболевания в крае нет.

В государственной ветинспекции Приморского края отметили, что из-за инфекции карантин введен в Партизанском, Михайловском, Кавалеровском, Хасанском районах. Вывоз любой свиноводческой продукции непромышленного производства из этих муниципалитетов запрещен. Ограничения будут действовать в течение 30 дней.

«Ветеринарные врачи оперативно ликвидировали все очаги заболевания, изъяли больных животных, провели дезинфекцию, выставили дезбарьеры. На данный момент новых очагов АЧС в крае нет», – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, всего с начала года в Приморье было зафиксировано 20 случаев АЧС, половина из них – в дикой природе.

Напомним, вакцины от данного заболевания нет. Чтобы не занести инфекцию в личные хозяйства, необходимо соблюдать следующие правила: давать свиньям проваренный корм, ухаживать за ними в специальной одежде, не использовать лесную подстилку, регулярно травить грызунов. Для человека АЧС опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]