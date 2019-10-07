Это впервые: вирус зафиксировали в Октябрьском районе

На территории Октябрьского района впервые было зафиксировано наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщают «Вести:Приморье».

В материалах, которые были взяты у двух трупов кабанов, выявили вирус африканской чумы свиней. Трупы животных были обнаруженных в заказнике «Полтавский».

Для того, чтобы не началось распространение АЧС, на территории будут введены ограничительные мероприятия.

На 7 февраля 2020 года на территории Приморского края остается 7 очагов в дикой природе (Пограничный район – 3 очага, Ханкайский район – 3 очага, Хорольский район – 1 очаг), отметили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]