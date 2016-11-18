Опасный вирус охватил восемь муниципалитетов Приморья

Африканской чумой свиней (АЧС) охвачены восемь муниципальных образований Приморского края. Ветеринарные врачи на данных территориях проводят дезинфекцию личных подсобных хозяйств, - сообщает пресс-служба правительства края.

На сегодня в крае действует 21 очаг АЧС. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия.

«По четыре очага – в дикой природе и личных подсобных хозяйствах – действуют в Чугуевском муниципальном округе, по два очага в хозяйствах Спасского, Хасанского, Дальнереченского, Яковлевского районов, Анучинского округа, в Лесозаводске и один в Арсеньеве», – сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья.

Всего с начала июня на территории Приморского края было зафиксировано 45 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей, своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора, 24 из них удалось «оздоровить».

Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо животного. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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