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Опасный вирус охватил восемь муниципалитетов Приморья

Опасный вирус охватил восемь муниципалитетов Приморья

Африканской чумой свиней (АЧС) охвачены восемь муниципальных образований Приморского края. Ветеринарные врачи на данных территориях проводят дезинфекцию личных подсобных хозяйств, - сообщает пресс-служба правительства края.

На сегодня в крае действует 21 очаг АЧС. На всех территориях, где зафиксирован вирус, проводятся профилактические мероприятия.

«По четыре очага – в дикой природе и личных подсобных хозяйствах – действуют в Чугуевском муниципальном округе, по два очага в хозяйствах Спасского, Хасанского, Дальнереченского, Яковлевского районов, Анучинского округа, в Лесозаводске и один в Арсеньеве», – сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморья.

Всего с начала июня на территории Приморского края было зафиксировано 45 очагов АЧС. Благодаря слаженной работе ветеринарных врачей, своевременному изъятию животных из личных подсобных хозяйств, установке дезбарьеров и дезинфекции частного сектора, 24 из них удалось «оздоровить».

Напомним, африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо животного. Для человека это заболевание опасности не представляет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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