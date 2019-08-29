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Жителям Яковлевского района компенсируют изъятие животных

Жителям Яковлевского района компенсируют изъятие животных

Источник фото: pixabay.com

В селе Яблоневка Яковлевского района из-за африканской чумы свиней (АЧС) введен карантин, сообщают «Вести:Приморье». Изъятие животных из личных подсобных хозяйств компенсируют из регионального бюджета.

Как сообщили в государственной ветеринарной инспекции Приморского края, из-за африканской чумы свиней в селе введен карантин. Проводятся профилактические мероприятия – изъятия и уничтожение больных животных, дезинфекция личных подсобных хозяйств.

«Всего из хозяйств необходимо изъять более 70 свиней, ущерб будет компенсирован из краевого бюджета», – прокомментировал руководитель инспекции Дмитрий Кузин.

Африканская чума свиней была зафиксирована в Приморье в июле 2019 года. Вирус циркулирует среди дикого кабана, он может быть занесен людьми на одежде, обуви, через мясо кабана. Для человека это заболевание опасности не представляет, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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