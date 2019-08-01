Ситуация с африканской чумой свиней в Приморье контролируемая

Карантин по африканской чуме свиней сохраняется в четырех муниципалитетах Приморья. Ситуация на контроле.

Как сообщили в администрации Приморского края, карантин действует в Пограничном, Красноармейском, Дальнереченском районах и в Дальнереченске. Ситуация на контроле. Животных регулярно осматривают, при любом подозрении на заболевание АЧС пробы направляются на исследование.

Единственная мера борьбы с заболеванием – это депопуляция свиней вокруг очага.

Напомним, африканская чума свиней была обнаружена в одном из хозяйств Пограничного района в июле. В муниципалитете был объявлен режим ЧС, введен карантин.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Вместе с тем, чтобы не допустить распространение заболевания среди животных, необходимо соблюдать ряд правил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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