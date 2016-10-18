Семь сел в Приморье оказались отрезаны паводком от большой земли

Сильные дожди прошли в Хасанском, Надеждинском, Черниговском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском районах и Уссурийском городском округе. Наиболее интенсивные осадки – в Хасанском и Пограничном районах, 125 и 104 миллиметра соответственно.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, оторваны от сообщения села Измайлиха, Новокрещенка, Саровка, Покровка, Метеоритное, Лимонники в Красноармейском районе, село Яконовка в Уссурийском городском округе. Еще к ряду населенных пунктов на дорогах есть переливы, но там имеются альтернативные проезды.

В настоящее время подтоплено 20 домов и 301 придомовая территория в Пожарском, Красноармейском районах, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах.

В километре от села Приозреное в Хорольском районе Приморского края дождевым паводком размыло объездную дорогу. Как сообщают местные жители, ее размывает всегда, когда идет дождь. И тогда население вынуждено передвигаться по аварийному мосту через реку Козловку.

"Думаю, до тех пор, пока, не дай бог, кто-нибудь не улетит вместе с мостом в реку", - сообщает автор видео, присланного в редакцию "Вести: Приморье".

Электричество есть во всех населенных пунктах, - отметили в администрации края, - мелкие аварии оперативно устраняются аварийными бригадами. Всего в крае на устранении последствий стихии работают более 60 единиц техники – бульдозеры, экскаваторы, гредейры, самосвалы, высокопроходимые машины. Общее количество задействованной техники – почти тысяча единиц.

Оказывают помощь населению и местным властям спасатели МЧС и краевой поисково-спасательной службы в составе более 50 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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