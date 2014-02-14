Приморские парусники «Надежда» и «Паллада» приглашены на международную регату
Вторая международная дальневосточная регата «СКФ Белый парус мира 2020» пройдет в августе-сентябре в Японском море. Регата завершится во Владивостоке во время Восточного экономического форума.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в регате примет участие международный флот крупнейших парусников в мире. К участию в регате также приглашены порты Южной Кореи, Китая и Японии.
Участие в регате учебных парусников “Паллада” и “Надежда” будет прекрасной возможностью продемонстрировать роль великих российских морских традиций и ведущую роль России в мировой системе обучения молодежи морским профессиям.
Парусники, участвующие в регате, будут пришвартованы у причала и открыты для посещения. Также пройдут парад экипажей, парусников, детско-юношеские соревнования по парусному спорту, церемония награждения.
Напомним, в 2018 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина состоялась первая в Азиатско-Тихоокеанском регионе международная парусная регата «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников». В ней приняли участие парусные суда и яхты из России, Японии, Китая, Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Франции. Победителем регаты стал приморский парусник «Надежда».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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