Приморские парусники «Надежда» и «Паллада» приглашены на международную регату

Вторая международная дальневосточная регата «СКФ Белый парус мира 2020» пройдет в августе-сентябре в Японском море. Регата завершится во Владивостоке во время Восточного экономического форума.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в регате примет участие международный флот крупнейших парусников в мире. К участию в регате также приглашены порты Южной Кореи, Китая и Японии.

Участие в регате учебных парусников “Паллада” и “Надежда” будет прекрасной возможностью продемонстрировать роль великих российских морских традиций и ведущую роль России в мировой системе обучения молодежи морским профессиям.

Парусники, участвующие в регате, будут пришвартованы у причала и открыты для посещения. Также пройдут парад экипажей, парусников, детско-юношеские соревнования по парусному спорту, церемония награждения.

Напомним, в 2018 году при поддержке Президента РФ Владимира Путина состоялась первая в Азиатско-Тихоокеанском регионе международная парусная регата «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников». В ней приняли участие парусные суда и яхты из России, Японии, Китая, Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Франции. Победителем регаты стал приморский парусник «Надежда».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]