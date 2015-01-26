К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

В конце августа к Земле приблизится «потенциально опасный» астероид. С таким предупреждением выступило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). По своим размерам небесное тело сопоставимо с египетской пирамидой Хеопса, уточняет РИА «Новости».

Диаметр астероида 2019 OU1, по предварительным данным, составляет 160 метров, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 метров. Ожидается, что 28 августа 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид должен пролететь на расстоянии около 1 млн километров от Земли.

В марте NASA сообщало о приближении к Земле крупного астероида EA2, диаметр которого составлял около 30 метров. В феврале астрономы обнаружили два астероида, которые пролетели недалеко от Земли. Астероид 2019CN5 11 февраля пролетел на расстоянии 118 тыс. километров, а астероид 2019CS5 15 февраля — на удалении около 400 тыс. километров.

К настоящему моменту NASA смогло обнаружить более 90% крупных астероидов свыше 1 километра в поперечнике, потенциально представляющих угрозу для Земли. Около 1 тыс. таких объектов кружит в пределах 195 млн километров от Солнца. Ученые также смогли уточнить количество астероидов средних размеров (от 100 метров до 1 километра), которые находятся на орбитах рядом с Землей: их оказалось порядка 20 тыс.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]