6 июня опасный для человечества астероид приблизится к Земле

Потенциально опасный для человечества астероид размером с футбольное поле приближается к Земле, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет Space Reference.

Небесное тело открыли в 2002 году и дали ему номер 163348 (2002 NN4). Небесное тело вращается вокруг Солнца каждые 300 дней, На основании его яркости и способе отражения света, 2002 NN4 составляет размер от 250 до 570 метров в диаметре, что делает его малым в абсолютном выражении, но больше чем 90% астероидов.

Предполагается, что 6 июня в 6:20 по московском времени он пройдет на минимальном расстоянии от планеты.

Как отметили в NASA, астероид пролетит от планеты в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Однако его все равно считают потенциально опасным, так как траектория небесного тела пересекает орбиту Земли.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]