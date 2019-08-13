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Суд запретил жительнице Владивостока держать в квартире 18 собак

Суд запретил жительнице Владивостока держать в квартире 18 собак

Фото: Кадр из фильма "101 долматинец"

Соседи подали в суд на жительницу дома на Кутузова за содержание в квартире 18 собак – постоянные шум, неприятный запах и грязь мешали людям. Решением суда женщину обязали освободить жилье от животных.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю, жители дома были вынуждены обратиться с исковым заявлением в суд, которое он удовлетворил. Судебным приставам Советского района поступил исполнительный документ с требованием обязать 55-летнюю хозяйку освободить квартиру от собак.

Как пояснили в пресс-службе ФССП по Приморскому краю, женщина постепенно пристраивала всех животных. Не исключено, что до суда собак у нее было больше.

Впрочем, даже после суда хозяйка не сразу избавилась от питомцев, а лишь после штрафа, который ей назначили за неисполнение требований по ст. 17.15 КоАП РФ (от 1000 до 2500 рублей). Исполнительский сбор она тоже пока не оплатила.

Теперь квартира освобождена от животных, а исполнительное производство окончено.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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