Жителя Уссурийска «лишили» бизнеса

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю окончено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, обязанного по решению суда снести самовольно возведенную автостоянку с крытыми ангарами общей площадью более 4 000 кв.м, и освободить участок, сообщает "Вести: Приморье".

Зная о возложенном на него судом обязательстве и, будучи предупрежденным о последствиях его игнорирования, гражданин М. не предпринял мер к исполнению требований исполнительного документа. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 КоАП РФ. Назначенные в качестве наказания штрафы мужчина своевременно оплачивал, однако к освобождению самовольно занятой территории не приступил, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

В итоге, судебным приставом организовано исполнение судебного решение без участия должника. Теперь приморцу предстоит оплатить исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий в размере более 300 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]