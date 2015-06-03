Новости Общество

Сегодня, 13:45
 

Жителя Уссурийска «лишили» бизнеса

Жителя Уссурийска «лишили» бизнеса

Фото: pixabay.com

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю окончено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, обязанного по решению суда снести самовольно возведенную автостоянку с крытыми ангарами общей площадью более 4 000 кв.м, и освободить участок, сообщает "Вести: Приморье".

Зная о возложенном на него судом обязательстве и, будучи предупрежденным о последствиях его игнорирования, гражданин М. не предпринял мер к исполнению требований исполнительного документа. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 КоАП РФ. Назначенные в качестве наказания штрафы мужчина своевременно оплачивал, однако к освобождению самовольно занятой территории не приступил, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

В итоге, судебным приставом организовано исполнение судебного решение без участия должника. Теперь приморцу предстоит оплатить исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий в размере более 300 тысяч рублей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести