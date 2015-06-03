Жителя Уссурийска «лишили» бизнеса
В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю окончено исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя, обязанного по решению суда снести самовольно возведенную автостоянку с крытыми ангарами общей площадью более 4 000 кв.м, и освободить участок, сообщает "Вести: Приморье".
Зная о возложенном на него судом обязательстве и, будучи предупрежденным о последствиях его игнорирования, гражданин М. не предпринял мер к исполнению требований исполнительного документа. В связи с этим он неоднократно привлекался к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 КоАП РФ. Назначенные в качестве наказания штрафы мужчина своевременно оплачивал, однако к освобождению самовольно занятой территории не приступил, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.
В итоге, судебным приставом организовано исполнение судебного решение без участия должника. Теперь приморцу предстоит оплатить исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий в размере более 300 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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