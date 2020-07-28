«Заманчивое» предложение сделали неплательщику приставы

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании более 100 тысяч рублей с местного жителя в пользу физического лица, сообщают «Вести:Приморье».

Судебный пристав разъяснил должнику требования исполнительного документа, предупредив о последствиях их игнорирования, однако к выплате долга мужчина не приступил. В связи с этим сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также применил ряд мер, предусмотренных законом, в том числе вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего неплательщику автомобиля марки Nissan X-Trail, 2010 года выпуска, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

В результате приморец в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере более 7 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]