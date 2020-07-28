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«Заманчивое» предложение сделали неплательщику приставы

«Заманчивое» предложение сделали неплательщику приставы

Источник фото: pixabay.com

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании более 100 тысяч рублей с местного жителя в пользу физического лица, сообщают «Вести:Приморье».

Судебный пристав разъяснил должнику требования исполнительного документа, предупредив о последствиях их игнорирования, однако к выплате долга мужчина не приступил. В связи с этим сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, а также применил ряд мер, предусмотренных законом, в том числе вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего неплательщику автомобиля марки Nissan X-Trail, 2010 года выпуска, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

В результате приморец в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере более 7 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. qwer от 28.07.2020 17:25
    Запрет регистрационных действий с автомобилем — очень распространенная мера. До устранения нарушения (как правило, это долги перед государством) машиной пользоваться можно, однако переоформить ее на нового владельца при продаже - нельзя.
    Ничего не понял ну есть запрет . Пользоваться никто не запрещает если он не обмолвился приставам что хочет продать его.

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