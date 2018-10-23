Житель Владивостока чуть не лишился автомобиля за долг в 150 тысяч рублей
В отделе судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина З. задолженности по займу на сумму около 150 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, несмотря на то, что мужчина знал о возложенных на него обязательствах, а также был предупрежден о последствиях неисполнения решения суда, мер к погашению долга он не предпринял. В ходе исполнительных действий установлено, что в собственности неплательщика имеется легковой автомобиль марки Mazda Atenza, 2005 года выпуска, на который работник Службы наложил арест, разъяснив владельцу, что в случае непогашения задолженности в ближайшее время, имущество будет реализовано.
В результате мужчина изыскал необходимую сумму и погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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