Почти 200 тысяч вернула женщина, попросив помощи у должностного лица
С иском о взыскании задолженности с физического лица в Арсеньевский городской суд обратилась жительница Приморья. Суд удовлетворил требования женщины и вынес решение взыскать с ответчика денежные средства в размере 168 тысяч рублей, сообщает "Вести: Приморье".
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Арсеньевскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю.
Зная о возложенных на него финансовых обязательствах, неплательщик сознательно не приступал к их исполнению, скрывал свои доходы от ведения предпринимательской деятельности, игнорируя законные требования судебного пристава-исполнителя. В связи с этим мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве.
В ходе исполнительных действий установлено, что в собственности должника имеется грузовой автомобиль марки Hino Ranger, 2006 года выпуска, на который работник Службы наложил арест, разъяснив владельцу, что в случае непогашения задолженности в ближайшее время, имущество будет реализовано, отметили в ведомстве.
В результате приморец изыскал необходимую сумму и погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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