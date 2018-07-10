Рискуя остаться без связи, приморец выплатил кредит

На исполнении в отделе судебных приставов по Пограничному району УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя денежных средств в размере 60 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, приморец оформил кредит, однако вовремя не выплатил долг банку. Суд вынес решение о принудительном взыскании задолженности.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель произвел арест принадлежащего должнику мобильного телефона марки Samsung Galaxy S9, разъяснив владельцу, что в случае неоплаты задолженности, имущество будет принудительно реализовано.

Не желая расставаться со смартфоном, неплательщик выплатил долг в полном объеме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru