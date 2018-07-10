Рискуя остаться без связи, приморец выплатил кредит
На исполнении в отделе судебных приставов по Пограничному району УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя денежных средств в размере 60 тысяч рублей.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, приморец оформил кредит, однако вовремя не выплатил долг банку. Суд вынес решение о принудительном взыскании задолженности.
В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель произвел арест принадлежащего должнику мобильного телефона марки Samsung Galaxy S9, разъяснив владельцу, что в случае неоплаты задолженности, имущество будет принудительно реализовано.
Не желая расставаться со смартфоном, неплательщик выплатил долг в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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