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Рискуя остаться без связи, приморец выплатил кредит

Рискуя остаться без связи, приморец выплатил кредит

Фото: Тверские Ведомости

На исполнении в отделе судебных приставов по Пограничному району УФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя  денежных средств в размере 60 тысяч рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, приморец оформил кредит, однако вовремя не выплатил долг банку. Суд вынес решение о принудительном взыскании задолженности.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель произвел арест принадлежащего должнику мобильного телефона марки Samsung Galaxy S9, разъяснив владельцу, что в случае неоплаты задолженности, имущество будет принудительно реализовано.

Не желая расставаться со смартфоном, неплательщик выплатил долг в полном объеме.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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