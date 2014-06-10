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Микрокредит вызвал мегапроблемы у жителя Владивостока

Микрокредит вызвал мегапроблемы у жителя Владивостока

Фото: stolica-s.su


Арест старенькой иномарки вынудил должника погасить задолженность по микрозайму, — сообщили «Вестям: Приморье» в ФССП.

В отдел судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю поступил исполнительный документ, обязывающий 46-летнего жителя Владивостока выплатить более 120 тысяч рублей в пользу микрокредитной организации.

Судебный пристав-исполнитель должным образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, однако к исполнению решения суда он не приступил.  Проверка имущественного положения показала, что неплательщику принадлежит автомобиль марки Toyota Celsior, 1998 года выпуска. Установив транспортное средство, работник Службы наложил на него арест, передав на ответственное хранение взыскателю.

Возможность остаться без средства передвижения побудила мужчину  погасить задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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