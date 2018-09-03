Люди в погонах предложили бизнес-леди из Уссурийска сделать «правильный» выбор

Индивидуальная предпринимательница погасила многотысячный долг, сообщают «Вести:Приморье».

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю находилось сводное исполнительное производство о взыскании с индивидуальной предпринимательницы государственной пошлины и задолженности по арендным платежам в пользу Пограничного УФСБ России по Приморскому краю на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Сотрудник Службы должным образом уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок для добровольного исполнения она не приступила к погашению долгов. Установив, что в собственности у неплательщицы имеется автомобиль марки Mazda Verisa, 2015 года выпуска, судебный пристав наложил на него арест, предупредив женщину об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Во избежание реализации имущества бизнес-леди погасила долги в полном объеме, в том числе исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение обязательств, после чего арест был снят, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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