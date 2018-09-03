Новости Общество Происшествия
Сегодня, 15:38

Люди в погонах предложили бизнес-леди из Уссурийска сделать «правильный» выбор

Люди в погонах предложили бизнес-леди из Уссурийска сделать «правильный» выбор

Источник фото: pixabay.com

Индивидуальная предпринимательница погасила многотысячный долг, сообщают «Вести:Приморье».

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу УФССП России по Приморскому краю находилось сводное исполнительное производство о взыскании с индивидуальной предпринимательницы государственной пошлины и задолженности по арендным платежам в пользу Пограничного УФСБ России по Приморскому краю на общую сумму более 150 тысяч рублей.

Сотрудник Службы должным образом уведомил должницу о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок для добровольного исполнения она не приступила к погашению долгов. Установив, что в собственности у неплательщицы имеется автомобиль марки Mazda Verisa, 2015 года выпуска, судебный пристав наложил на него арест, предупредив женщину об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

Во избежание реализации имущества бизнес-леди погасила долги в полном объеме, в том числе исполнительский сбор, назначенный за несвоевременное исполнение обязательств, после чего арест был снят, отметили в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме