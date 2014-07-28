Следком возбудил уголовное дело по факту смерти малолетней девочки в Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего), по факту обнаружения 11 августа 2019 года в квартире дома в с. Ильинка Ханкайского района Приморского края трупа девочки возрастом 1 год 9 месяцев с телесными повреждениями.

По уголовному делу в качестве подозреваемого задержан 21-летний отчим ребенка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяются все версии. Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены судебно-медицинская экспертиза трупа, молекулярно-генетическая экспертиза.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в следственном управлении. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее на WhatsApp "Вести: Приморье" поступило сообщение от местных жителей о том, что в селе Ильинка отчим изнасиловал и убил полуторогодовалую девочку.

Подробности происшествия стали известны "КП", подозреваемый – 21-летнии безработный Александр Х. сошелся с 29-летней Викторией П. У обоих дети: у Саши – один ребенок, у Вики – трое. Прожили они вместе больше года, на свет у влюбленных около двух месяцев назад появился совместный малыш.

Все бы хорошо, но Виктория и Александр любили выпить. На фоне этого они и сошлись. К алкоголю пристрастилась даже 12-летняя дочь Вики. К слову, у девочки роман с 17-летним братом Саши. По словам местных, жили они все вместе в двухквартирном доме, обнесенном деревянным забором.

- Детей у Виктории забирали органы опеки и сейчас люди задаются вопросом: «Для этого ведь были какие-то причины, зачем вновь отдавали? У нас что, должна трагедия сначала произойти?». Он старшую пытался изнасиловать, но она к бабушке убежала. Органы опеки не знали об этом? - возмущаются местные жители.

Все случилось 11 августа вечером. Знакомые проблемной семьи рассказывают, что в тот день пришли выплаты на детей, поэтому было решено устроить застолье. Виктория от большого количества выпитого спиртного уснула (по другой версии - кормила двухмесячного ребенка в другой комнате), а Александр остался выпивать. Как ситуация развивалась дальше – знает только подозреваемый, местные лишь довольствуются слухами.

По одной из версий, отчим сильно бил девочку, в том числе пинал ногами, потому что она мешала ему выпивать. Когда малышка перестала плакать, Александр лег спать рядом с ней. Утром выяснилось, что девочка умерла. По другой версии побои сопровождались сексуальными действиями.

- Вика, кстати, защищала Сашу, когда приехали полицейские, - судачат местные жители - Они убеждают всех, что ребенок ночью просто захлебнулся во сне рвотными массами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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