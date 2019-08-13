В четверг Владивосток накроет "предварительный" ливень

Владивосток "получит" новый ливень до прихода тайфуна Кроса к берегам Приморья, сообщают "Вести:Приморье".

В четверг, 15 августа, во второй половине дня во Владивостоке ожидается дождь интенсивностью до 20 мм.

Напомним, что в связи с выходом тайфуна Кроса в акваторию Японского моря в Приморском крае объявлено штормовое предупредение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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