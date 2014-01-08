Пять похищенных автомобилей нашли полицейские в ходе спецоперации во Владивостоке

Во Владивостоке прошла оперативно-профилактическая операция «Автомобиль». Целью данного мероприятия является стабилизация оперативной обстановки, активизация работы по предотвращению, пресечению, раскрытию краж и фактов неправомерного завладения транспортными средствами, выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся совершением преступлений данного вида.

С учетом анализа оперативной обстановки, связанной с совершением краж и угонов автотранспорта, были определены места дислокации и маршруты патрулирования задействованных сил и средств. Созданы специальные оперативно-поисковые группы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, за время проведения операции «Автомобиль» сотрудниками Управления МВД России по городу Владивостоку были проверены места хранения и ремонта автотранспорта: автостоянки, ГСК и отдельно стоящие гаражи, авторазборки, пункты приема металла и иные места возможного отстоя похищенного. Также проверялись граждане, склонные к совершению преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортом.

В период проведения операции обнаружены пять похищенных транспортных средств. Задержаны трое граждан, подозреваемых в причастности к совершению краж и угонов автотранспорта. Проводится расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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