Синоптики озвучили наиболее вероятный сценарий удара тайфуна «Кроса» по Приморью

Сегодня, 15 июля, погодные условия Приморья по-прежнему определяют фронтальные разделы, но погода в разных районах края будет различной. В западных и южных районах пройдут дожди, а в центральных и восточных районах день простоит без осадков. Максимальная температура останется на уровне вчерашнего дня. В бассейнах рек северных районов сохраняется высокая водность. В Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах при прохождении паводка наблюдаются подтопления сельхозугодий, участков дорог, пониженных мест в населённых пунктах.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в предстоящие сутки дождей станет больше, скажется влияние тайфуна «Кроса». Сегодня утром тайфун обрушился на Японию в районе островов Сикоку и Кюсю. Вихрь прошёл стадию максимального развития и немного ослабел, за ночь давление в его центре увеличилось на 5 гПа и составляет 970 гПа, максимальный ветер 28 м/с. К концу текущего дня он выйдет в Японское море и далее будет смещаться на северо-восток.

Несмотря на то, что тайфун ещё над Японией, одна из облачных спиралей вихря уже накрыла юг Приморья и объединилась с фронтальной облачностью, что приведёт к обострению фронтов. Ночью дожди охватят большую территорию, а на юго-западе края и в западных районах пройдут сильные дожди. Днём, по мере продвижения тайфуна к северо-востоку, дожди усилятся на большей территории. Самые интенсивные пройдут в западных районах и на восточном побережье, что вызовет формирование дождевых паводков на 0,8–2,0 м с возможным подтоплением прилегающих территорий.

В субботу дожди сохранятся, но их интенсивность уменьшится.

Жителям и гостям Приморья желательно воздержаться от дальних поездок на период непогоды. Отдыхающим разбивать лагеря на возвышенных местах, в бухтах побережий — подальше от прибрежной полосы из-за угрозы формирования накатной волны.

По последним расчётам, тайфун «Кроса» пройдёт по наиболее благоприятной для Приморья траектории — ближе к острову Хоккайдо. Поэтому дождей выпадет всё-таки меньше, чем, если бы вихрь прошёл в непосредственной близости к побережью Приморского края.

Во Владивостоке сегодня облачно. Дождь, начавшийся в середине дня, будет усиливаться. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, во второй половине до сильного. Температура воздуха +21…+23 °C. В ближайшие сутки в столице Приморья также будет идти дождь, ночью и утром сильный. Температурный фон повысится на 1–2 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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