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В Приморье на лесоповале мужчину завалило бревнами

В Приморье на лесоповале мужчину завалило бревнами

Фото: regnum.ru

Рабочий на лесосеке пострадал при спиливании деревьев. Во время заготовки древесины мужчину завалило бревнами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

Пострадавшего человека коллеги вытащили из-под завала и вызвали помощь. Карета скорой отвезла мужчину в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы с переломом свода черепа, вывих бедра и другие телесные повреждения. Рабочего госпитализировали в реанимационное отделение.

Причина несчастного случая – нарушение техники безопасности.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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