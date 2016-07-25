В Приморье на лесоповале мужчину завалило бревнами
Рабочий на лесосеке пострадал при спиливании деревьев. Во время заготовки древесины мужчину завалило бревнами, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Комсомольскую правду".
Пострадавшего человека коллеги вытащили из-под завала и вызвали помощь. Карета скорой отвезла мужчину в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы с переломом свода черепа, вывих бедра и другие телесные повреждения. Рабочего госпитализировали в реанимационное отделение.
Причина несчастного случая – нарушение техники безопасности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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