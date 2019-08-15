Программа «Пульс»: Инсульт и реабилитация
В переводе с латинского, реабилитация - это восстановление. И это восстановление проводят, когда побеждена острая фаза патологического процесса. Как правило, пациенты после первичной реабилитации выписываются в никуда. В лучшем случае, восстановительные процедуры проводят в центральной России или соседнем Китае. Если позволят денежные средства. Сейчас об этом задумались в министерских кабинетах. И впервые на Дальнем Востоке и в Сибири главный медицинский вуз Приморья начинает готовить реабилитологов. Подробности в программе "Пульс".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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