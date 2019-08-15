Впервые на Дальнем Востоке и в Сибири, главный медицинский вуз Приморья начинает готовить специалистов в области реабилитации. В первом наборе — студенты и ординаторы из Иркутской области, Красноярского края и, само собой, практически всех территорий Дальневосточного федерального округа. Об особой программе восстановительной медицины этот репортаж.

Визит профессора неврологии, Павла Калинского с ординаторами и студентами в инсультное отделение первой краевой больницы проходит без протоколов, но с дальним прицелом.

Павел Калинский, д.м.н., профессор кафедры неврологии ТГМУ: «Мы знаем, что вы занимаетесь на первом этапе реабилитации больных. Сейчас наш университет - ТГМУ - с сентября месяца вводит программу обучения врачей-реабилитологов. И вот в том числе с вашей помощью, под моим руководством».

У них есть чему поучиться. Инструкторы с помощью различных методик и часто собственными руками, возвращают пациентам жизненную энергию. Возможность двигаться, как это делает, например, Екатерина Сазонова.

Екатерина Сазоновна, пациент: «Сейчас уже шевелюсь, видите на велосипеде езжу. Вот за это большое спасибо».

Дмитрий Хан, заведующий неврологическим отделением ПККБ-1: «Люди должны быть обучены правильным реабилитационным технологиям, и тогда у пациента есть возможность неплохо восстанавливаться».

Семь опорных вузов займутся подготовкой новых кадров для восстановительной медицины. И территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири будет закрывать как раз Тихоокеанский университет. Для студентов создают годовую программу, всего это тысяча восемь часов.

Валентин Шуматов, ректор ТГМУ, д.м.н.: «Хирург должен работать в операционной. А вот выхаживанием уже будет заниматься врач-реабилитолог. Это совсем новый подход».

Александр Губарь, ординатор 2-го года обучения: «Понятное дело, что в первое время всё будет не налажено, как полноценный механизм, но я надеюсь что через пару лет, 2-3 года уже всё пойдёт своим чередом, по ровной дороге».

Сейчас полным ходом формируется профессорско-преподавательский состав. Занятия начнутся с октября. Курс реабилитации намерены освоить иркутяне и красноярцы, студенты с Камчатки и Сахалина. А в следующем году, на кафедре клинической неврологии и реабилитации, откроют и специфическую ординатуру.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]