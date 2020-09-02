"Дистанционкой" не ограничатся: у студентов-медиков начался учебный год

В Приморье начался новый учебный год. И если школы полностью перешли на очный формат, то университеты частично сохранят практику дистанционного обучения. На первый взгляд, ситуация привычная, система отработана. Но как быть студентам медикам? Можно ли стать специалистом в области медицины, обучаясь онлайн?

Начнется учебный год у студентов-медиков онлайн. Базовые лекции с видео- и аудиосопровождением разработали их преподаватели. Освоить азы придется за две недели. Чтобы не допустить распространения COVID-19, университет работает в новом режиме, это поможет избежать сбоев в учебном процессе и обеспечить комфортные условия для студентов и педагогов.

Валентин Шуматов, ректор ТГМУ:

«Мы вводим по ступеням. Часть студентов идет на практические занятие в поликлиники, где они будут помогать лечебным учреждениям, младшие будут проходить здесь, средние курсы будут проходить в симуляционных центрах, будут осваивать доклинические работы».

Безусловно, «дистанционкой» не ограничатся. Для того, чтобы подготовить лучших специалистов в медицине, кабинеты и учебные классы университета оборудовали по последнему слову техники. Начиная от манекенов, полностью копирующих тело человека, заканчивая компьютерами с виртуальной реальностью.

Валентин Шуматов, ректор ТГМУ:

«Группа студентов надевает очки и может двигаться по операционной, решать какие-то вопросы и так далее. Вот как есть VR-игры, здесь только медицинского плана».

В этом году в Тихоокеанский Государственный медуниверситет поступило значительно больше выпускников, в том числе благодаря серьёзной поддержке, которую сегодня оказывают медикам на государственном уровне. Такое образование гарантирует востребованность на рынке. К слову, доля трудоустроенных выпускников ТГМУ — выше 90% и это цифра растёт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]