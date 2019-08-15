"История, вооруженная лопатой": интервью о значимых находках археологов в Приморье
"Вести: Приморье. Интервью" с кандидатом исторических наук, доцентом, заместителем директора по научной работе и заведующим сектором археологии Николаем Клюевым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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