158 национальностей зафиксировала перепись населения в Приморском крае
"Вести: Приморье. Интервью" с Галиной Ермак, кандидатом исторических наук, заведующей отделом этнографии, этнологии и антропологии ИИАЭ ДВО РАН (Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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