Этноатлас - новейшее издание о народах Приморского края готовят к печати во Владивостоке. Сегодня редакционный совет, это ученые Института истории, археологии и этнографии, завершает работу над макетом научно-популярной книги. Ей по силам стать настольной для каждого любопытного приморца. В ней - ответы на вопросы: кто мы, откуда попали на Дальний Восток?

Презентацию этнографического атласа его авторы намерены провести на Конгрессе народов. А пока, отдельными главами, книга в сети — закрытой, институтской. И ответственный секретарь Галина Ермак делает правки.

Галина Ермак, заведующая отделом этнографии, этнологии и антропологии ИИАЭ, к.и.н.: «Есть небольшая ошибочка, все народы идут в столбик, один под одним, а вот казаков и старообрядцев необходимо отбить, потому что современная этнография рассматривает их как: казаки у нас этносословная группа русского народа, а старообрядцы — этноконфессиональная».

В индоевропейской языковой семье — армянская, германская ветви. А следом — иранская, где бок о бок осетины и таджики.

Галина Ермак, заведующая отделом этнографии, этнологии и антропологии ИИАЭ, к.и.н: «Наши люди называют себя не только представителями каких-то народов, а каких-то совершенно вымышленных групп. И вот у нас есть эльфы. И они пишут это в перепись, и их считают. Но все эльфы, друиды и прочие представители экзотических групп, они попадают в строку «другие».

Статистика переписи в основе. И, конечно, богатая история. Хасанский район в своё время был настолько корейским, что билет русского ударника труда оформляли на двух языках. Теперь почти 80% корейцев русский считают родным. А этнограф Дмитрий Янчев знает негидальский.

Дмитрий Янчев, этнограф, научный сотрудник ИИАЭ народов Дальнего Востока: «По сути дела, их совсем немного. Они приехали по каким-то своим личным причинам. Конечно, в основном, они живут на территории Амгуни, на территории Полины Осипенко, района, бывший Кербинский район».

Четверо негидальцев из Хабаровского края обосновались в Спасском районе. Пятеро айнов - вообще-то, древнейшее население Японских островов - живут во Владивостоке, и черты вполне европейские. Этноатлас ведь иллюстрирован интереснее любого учебника. И хотя считается справочной литературой, тексты в нём не хуже жюль-верновских. Подержать в руках этнографическую новинку можно будет в Находке, 1 ноября. На открытии Конгресса народов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]