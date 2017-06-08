В Приморье ежечасно проверяется радиационный фон после запуска ракет в КНДР
Проведенный пуск ракет в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе РФ, граничащем с Северной Кореей, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморье - 12-13 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Информация обновляется ежечасно.
Агентство "Ренхап" со ссылкой на военных сообщило в пятницу, что военные в КНДР провели пуск двух ракет. Ракеты были запущены в восточном направлении. Данных об их характеристиках пока нет.
В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. До сих пор речь шла о баллистических ракетах малой дальности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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