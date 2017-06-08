Радиационный фон в Приморье после запуска ракет в КНДР в норме

Проведенный в четверг пуск снарядов в Северной Корее не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с КНДР. На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморье составляет 11-12 мкР/ч, что соответствует обычным показателям, - сообщает "Вести: Приморье". Информация обновляется ежечасно.

По данным иностранных СМИ, в КНДР в четверг провели пуск одного или нескольких "неопознанных снарядов".

Со своей стороны, в японской службе береговой охране сообщили, что речь, судя по всему, идет о ракете.

Японское агентство "Дзидзи" сообщает не об одной, а о двух запущенных ракетах.

Позднее Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных уточнило, что выпущенные из КНДР ракеты пролетели 380 км, поднявшись на максимальную высоту 97 км.

По данным агентства Kyodo, снаряд был выпущен с восточного побережья КНДР.

По данным Yonhap, этот запуск стал 13-м с начала года испытанием ракет, проведенным КНДР.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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