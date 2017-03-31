Воды Амурского залива станут чище
Открыта новая станция для сокращения канализационных стоков в Амурский залив.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, специалисты краевого предприятия «Примводоканал» ввели в эксплуатацию новую канализационную насосную станцию на мысе Бурный во Владивостоке. Ее задача – перехватить и направить на Центральные очистные сооружения стоки хозяйственно-бытовой канализации части района Эгершельд.
Новая станция готова принимать 800 кубометров канализационных стоков в час. Объект оснащен автоматическим современным оборудованием, которое не требует постоянного присутствия машиниста. Стоки напором поступают с канализационной станции в районе яхт-клуба “Семь футов” и далее по коллектору подаются на станцию в районе улицы Батарейная, а затем уже по сети – на очистные сооружения.
Специалисты напоминают, что на сегодняшний день очищается 84% всех городских стоков, до конца года планируется увеличить эту цифру почти до 90%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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