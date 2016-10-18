Ввод в строй новых канализационных станций улучшит экологию в бухте Улисс

Возобновились работы по строительству канализационных насосных станций №27 и «Абросимова» во Владивостоке. Строительство и запуск этих двух объектов приведет к значительному улучшению экологической обстановки акватории Первомайского района Владивостока, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как рассказали специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал», продолжаются работы по переключению канализационных стоков на очистные сооружения Владивостока. Для этого планируются к укладке новые коллекторы и возведение новых канализационных насосных станций.

«Так, возобновились работы по перехвату канализационных стоков на Южные очистные сооружения. Почти 8,5 тысячи кубометров грязной воды будут отправлены на очистку с завершением строительства двух канализационных станций №27 и “Абросимова”», – уточнили они.

На станции №27 необходимо выполнить строительные и электромонтажные работы, основная часть оборудования уже закуплена. Также проложена большая часть насосных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб. Проект по этой станции в конце июня выходит из экспертизы.

Для станции «Абросимова» уже подведены напорный и самотечный коллекторы, закуплена основная часть оборудования. Необходимо завершить монтажные и электромонтажные работы непосредственно на объекте.

После строительства двух канализационных насосных станций неочищенные стоки, сбрасываемые в морскую акваторию в районе бухты Улисс и мыса Абросимова (выпуски «Коммунаров» и «Абросимова»), будут направлены на очистные сооружения Южного планировочного района.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]