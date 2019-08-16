В Уссурийском городском округе введен режим ЧС

По его словам, в Уссурийском городском округе уже выпала половина месячной нормы осадков. Опасения вызывает ситуация в селах: Богатырка, Круглики и Яконовка. Переправа там налажена. Все продукты, более чем на трое суток, закуплены. Запас сделали заранее, зная прогноз. На всякий случай готовы все пункты содержания людей. Река Борисовка уже поднялась выше поймы на 2,5 метра, подтоплены приусадебные участки.

Ранее были объявлены режимы ЧС в Лазовском, Дальнереченском и Пожарском муниципалитетах. Сложность сохраняется в Пограничном районе, там сейчас происходят переливы рек, улицы остаются подтопленными. Создается угроза подтопления жилых домов.

В крае проведены работы по предупреждению стихии. Силы МЧС и главы муниципальных образований держат ситуацию под контролем.