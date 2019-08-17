Синоптики уточнили в каких районах Приморья пройдут ливневые дожди
В течение ближайших трех дней на всей территории края прогнозируется неустойчивая погода с осадками, но в пределах умеренных, местами сильных. Об этмо представители Примгидромета заявили на заседании оперативного штаба под председательством врио вице-губернатора края Олега Мельникова в субботу, 17 августа.
«Затронет восточное, западное побережье и, возможно, центральную часть Приморского края. Это Лесозаводск, Арсеньев, Кировский и Яковлевский районы. Сохраняется вероятность именно ливневых дождей. Ничего критичного по осадкам по всей территории края мы не ждем», – сообщили синоптики.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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