Синоптики уточнили в каких районах Приморья пройдут ливневые дожди

В течение ближайших трех дней на всей территории края прогнозируется неустойчивая погода с осадками, но в пределах умеренных, местами сильных. Об этмо представители Примгидромета заявили на заседании оперативного штаба под председательством врио вице-губернатора края Олега Мельникова в субботу, 17 августа.

«Затронет восточное, западное побережье и, возможно, центральную часть Приморского края. Это Лесозаводск, Арсеньев, Кировский и Яковлевский районы. Сохраняется вероятность именно ливневых дождей. Ничего критичного по осадкам по всей территории края мы не ждем», – сообщили синоптики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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