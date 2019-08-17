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Необычное ДТП произошло около гостиницы "Меридиан" во Владивостоке 

Необычное ДТП произошло около гостиницы "Меридиан" во Владивостоке 

Массовая авария с участием трех легковых автомобилей произошла утром 17 августа в Первомайском районе во Владивостоке недалеко от гостиницы "Меридиан". "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @dpskontrol_125rus. Два из трех столкнувшихся авто оказались, буквально, "закинутыми" на косогор.

О причинах и подробностях ДТП пока неизвестно, а опубликованное в соцсетях видео рождает у подписчиков только один вопрос: "Как, как такое могло произойти?"


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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