Необычное ДТП произошло около гостиницы "Меридиан" во Владивостоке
Массовая авария с участием трех легковых автомобилей произошла утром 17 августа в Первомайском районе во Владивостоке недалеко от гостиницы "Меридиан". "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на @dpskontrol_125rus. Два из трех столкнувшихся авто оказались, буквально, "закинутыми" на косогор.
О причинах и подробностях ДТП пока неизвестно, а опубликованное в соцсетях видео рождает у подписчиков только один вопрос: "Как, как такое могло произойти?"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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