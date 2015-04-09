Пляжный сезон все?
Печальное для так и не успевших насладиться пляжным отдыхом приморцев заявление сделал главный синоптик края. «До 25 августа в Приморье сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди», - заявил руководитель Примгидромета Борис Кубай в воскресенье, 18 августа, на заседании комиссии по ЧС администрации Приморского края.
Ранее синоптики сообщали, что в начале следующей рабочей недели дожди не закончатся, но циклоническая деятельность над континентальными районами Приморья ослабеет, интенсивность дождей в крае значительно уменьшится. Местами сохранятся небольшие и умеренные дожди. В дневные часы температура воздуха повысится и составит +23…+29 °С. Прибрежные районы останутся под опекой гребня охотского антициклона. Существенных осадков и изменений в температурном режиме не ожидается.
Во Владивостоке небольшой дождь возможен в ночь на понедельник. В последующие два дня существенных осадков не ожидается, но в утренние часы не исключена слабая морось. Фон ночных температур существенно не изменится, а дневные температуры к середине недели повысятся на 2-4 градуса до +21…+23 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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