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Автомобилист с топором напал на водителя, не уступившего ему дорогу во Владивостоке

Автомобилист с топором напал на водителя, не уступившего ему дорогу во Владивостоке

Фото: "Экипажи ДПС"

На трассе в районе станции Океанской компания на Lexus LX570 и Nissan AD не поделили дорогу и устроили вооруженные разборки прямо посреди дороги.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, один из конфликтующих с топором бегал за своим обидчиком, в этот момент мимо проезжала машина Росгвардии, силовики пресекли конфликт.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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