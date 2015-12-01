Автомобилист с топором напал на водителя, не уступившего ему дорогу во Владивостоке
На трассе в районе станции Океанской компания на Lexus LX570 и Nissan AD не поделили дорогу и устроили вооруженные разборки прямо посреди дороги.
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Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, один из конфликтующих с топором бегал за своим обидчиком, в этот момент мимо проезжала машина Росгвардии, силовики пресекли конфликт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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