Игрок "Луча" сломал челюсть и объехал три больницы, чтобы получить помощь
Скандальная история произошла во Владивостоке: футболист "Луча" сломал челюсть во время матча, но не смог получить первую помощь из-за нехватки врачей в городе, сообщает life.ru.
Накануне "Вести:Приморье" сообщали, что полузащитник владивостокского футбольного клуба «Луч» Дмитрий Калугин получил страшную травму в матче 9-го тура ФНЛ против «Факела», который завершился победой клуба из Владивостока со счетом 3:0.
— При столкновении с вратарём ему попали коленом в лицо. Увезли на скорой с матча прямо в больницу, — сказал Лайфу пресс-атташе клуба Олег Котов. — Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. В ближайшие дни ему сделают челюстно-лицевую операцию.
Подробнее об инциденте рассказал Лайфу врач команды Денис Шахаев. Из его рассказа выяснилось, что футболисту пришлось с тяжёлой травмой объехать три больницы. Всё дело в том, что необходимые врачи находятся в разных учреждениях.
— У нас это обычная практика: если мы приезжаем в краевую клиническую больницу № 2 (наиболее известную как больница рыбаков) с челюстной-лицевой патологией, то нас просят консультацию нейрохирурга и лора, но таких врачей там нет. Приходится ехать в другие больницы за консультацией, а потом возвращаться обратно, — пояснил он. — Почему такая проблема? Это надо спросить у министра здравоохранения. У нас это считается нормальным уже. У нас, конечно, не Москва, расстояния не такие огромные, но всё равно приятного мало.
Также он сообщил, что после обследования у него подтвердился перелом челюсти. Ему предстоит поставить пластины на место перелома.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.08.2019 Полузащитник «Луча» получил страшную травму в матче с "Факелом" (фото)
-
15.03.2019 Во Владивостоке мужчина сломал челюсть посетительнице ночного клуба
-
21.07.2015 Форвард «Луча-Энергии» Нивалдо в матче с «Волгой» во Владивостоке получил перелом ноги
-
29.12.2014 За выход в «Финал четырех» Кубка России «Спартак-Приморье» сыграет с «Рязанью»
-
21.08.2014 На просмотре в "Луч-Энергии" игрок сборной КНДР.
-
04.08.2014 Форвард «Луча-Энергии» получил тепловой удар во время матча с «Тосно»
Добавить комментарий