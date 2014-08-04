Игрок "Луча" сломал челюсть и объехал три больницы, чтобы получить помощь

Скандальная история произошла во Владивостоке: футболист "Луча" сломал челюсть во время матча, но не смог получить первую помощь из-за нехватки врачей в городе, сообщает life.ru.

Накануне "Вести:Приморье" сообщали, что полузащитник владивостокского футбольного клуба «Луч» Дмитрий Калугин получил страшную травму в матче 9-го тура ФНЛ против «Факела», который завершился победой клуба из Владивостока со счетом 3:0.

— При столкновении с вратарём ему попали коленом в лицо. Увезли на скорой с матча прямо в больницу, — сказал Лайфу пресс-атташе клуба Олег Котов. — Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. В ближайшие дни ему сделают челюстно-лицевую операцию.

Подробнее об инциденте рассказал Лайфу врач команды Денис Шахаев. Из его рассказа выяснилось, что футболисту пришлось с тяжёлой травмой объехать три больницы. Всё дело в том, что необходимые врачи находятся в разных учреждениях.

— У нас это обычная практика: если мы приезжаем в краевую клиническую больницу № 2 (наиболее известную как больница рыбаков) с челюстной-лицевой патологией, то нас просят консультацию нейрохирурга и лора, но таких врачей там нет. Приходится ехать в другие больницы за консультацией, а потом возвращаться обратно, — пояснил он. — Почему такая проблема? Это надо спросить у министра здравоохранения. У нас это считается нормальным уже. У нас, конечно, не Москва, расстояния не такие огромные, но всё равно приятного мало.

Также он сообщил, что после обследования у него подтвердился перелом челюсти. Ему предстоит поставить пластины на место перелома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]