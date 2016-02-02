Дмитрий Калугин успешно прооперирован (фото)
22 августа полузащитник футбольной команды "Луч" (Владивосток) Дмитрий Калугин, получивший тяжелое повреждение в игре против "Факела", был успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч" (Владивосток).
Напомним, что в добавленное время матча Дмитрий столкнулся вратарем соперников и получил перелом челюсти.
Теперь игрок пропустит примерно от 1,5 до 3 месяцев.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
19.08.2019 Игрок "Луча" сломал челюсть и объехал три больницы, чтобы получить помощь
-
18.08.2019 Полузащитник «Луча» получил страшную травму в матче с "Факелом" (фото)
-
18.09.2018 Во Владивостоке пациент челюстно-лицевой хирургии обокрал женщину
-
03.08.2016 После реконструкции отделение челюстно-лицевой хирургии второй краевой больницы вновь принимает пациентов
-
28.02.2016 Состав «Луча-Энергии» пополнили семь новых футболистов
-
02.02.2016 Защитник «Адмирала» Джонатон Блум пропустит две игры
Добавить комментарий