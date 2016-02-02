Дмитрий Калугин успешно прооперирован (фото)

22 августа полузащитник футбольной команды "Луч" (Владивосток) Дмитрий Калугин, получивший тяжелое повреждение в игре против "Факела", был успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы №2. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч" (Владивосток).

Напомним, что в добавленное время матча Дмитрий столкнулся вратарем соперников и получил перелом челюсти.

Теперь игрок пропустит примерно от 1,5 до 3 месяцев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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