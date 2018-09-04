В Спасске-Дальнем спасли из пожара двух женщин с малолетними детьми
Ранним утром 19 августа в 05.57 в пожарно-спасательную службу городского округа Спасск-Дальний поступило сообщение о пожаре в подъезде жилого дома, расположенного на улице Парковой.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, пожарные, прибывшие по сигналу тревоги, обнаружили сильное задымление со второго по пятый этаж. Оказалось, что горела электрощитовая. Квартиры на третьем и четвертом этажах оказались отрезаны дымом. Пожарные при помощи при помощи спасустройств спасли четырёх человек: двух женщин и двух детей в возрасте шести месяцев и двух половиной лет. Медицинская помощь спасённым не понадобилась. Еще 10 человек были эвакуированы.
В 06.03 пожар был локализован, в 06.30 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. Огню противостояли 10 человек личного состава и 3 единицы техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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