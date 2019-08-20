Новости Общество Происшествия

Сегодня, 13:11
 

Переувлажнение почвы отмечается в нескольких районах Приморья

Переувлажнение почвы отмечается в нескольких районах Приморья

По данным агрометеорологических наблюдений, в период уборки сельскохозяйственных культур, в Спасском районе с 8 августа, в Чугуевском, Хорольском, Уссурийском, Черниговском, Лесозаводском, Дальнереченском, Ханкайском районах с 9 августа сформировалось, в Кировском районе начиная с 5 августа в течение 15 дней сохранилось опасное агрометеорологическое явление: переувлажнение верхнего слоя почвы.

В течение 10 дней состояние почвы, по визуальной оценке увлажненности, оценивалось как липкое или текучее и лишь в отдельные дни – как мягкопластичное. Данное агрометеорологическое явление сохранится в течение 5-7 дней и ведет к потере урожая, - сообщает пресс-служба Примгидромета.

Напомним, в настоящее время в семи районах Приморья действует режим ЧС. Из-за сильных паводков подтоплены значительные территории. Урожай приморцев потерян. Комиссии собираются информацию об ущербе, нанесенном населению края стихией. Всем пострадавшим будет оказана помощь.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря