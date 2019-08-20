Переувлажнение почвы отмечается в нескольких районах Приморья
По данным агрометеорологических наблюдений, в период уборки сельскохозяйственных культур, в Спасском районе с 8 августа, в Чугуевском, Хорольском, Уссурийском, Черниговском, Лесозаводском, Дальнереченском, Ханкайском районах с 9 августа сформировалось, в Кировском районе начиная с 5 августа в течение 15 дней сохранилось опасное агрометеорологическое явление: переувлажнение верхнего слоя почвы.
В течение 10 дней состояние почвы, по визуальной оценке увлажненности, оценивалось как липкое или текучее и лишь в отдельные дни – как мягкопластичное. Данное агрометеорологическое явление сохранится в течение 5-7 дней и ведет к потере урожая, - сообщает пресс-служба Примгидромета.
Напомним, в настоящее время в семи районах Приморья действует режим ЧС. Из-за сильных паводков подтоплены значительные территории. Урожай приморцев потерян. Комиссии собираются информацию об ущербе, нанесенном населению края стихией. Всем пострадавшим будет оказана помощь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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