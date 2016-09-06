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Опасное агрометеорологические явление наблюдается в двух районах Приморья

Опасное агрометеорологические явление наблюдается в двух районах Приморья

Источник фото: Радио России

Переувлажнение верхнего слоя почвы наблюдается в 2 районах Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет. 

По данным агрометеорологических наблюдений метеостанции Астраханка в Ханкайском районе Приморского края, начиная с 11 августа, сформировалось опасное агрометеорологическое явление: переувлажнение верхнего слоя почвы.

В Лесозаводском районе это агрометеорологическое явление отмечается с 7 августа и сохраняется в течение 14 дней.

Переувлажнение верхнего слоя почвы создает трудности при проведении полевых работ и ведет к снижению урожая. Явление сохранится в течение ближайших 2-4 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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