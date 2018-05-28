В среду в Приморье опять начнутся дожди

Сегодня, 20 августа, и ближайшей ночью на большей территории Приморья обойдётся без осадков, но на фоне поля повышенного атмосферного давления местами могут пройти кратковременные дожди. Максимальные температуры воздуха немного повысятся, а в ночные часы в континентальной части станет на 2–5 градуса прохладней, чем накануне.

Во Владивостоке сегодня утром сохранялась облачная погода, во второй половине дня появятся прояснения, осадков не предполагается. День ожидается на 2–3 градуса теплее, чем вчера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", завтра с запада к Приморью подойдут новые атмосферные фронты, здесь местами начнутся дожди, которые к концу дня охватят большую часть края. Днём в континентальных районах воздух успеет хорошо прогреться, столбики термометров поднимутся до +23…+28 °С, лишь побережье останется прохладней.

Во Владивостоке ближайшей ночью без существенных осадков. Минимальная температура воздуха без изменений. Завтра днём пасмурно, выходя из дома, стоит прихватить с собой зонт, так как во второй половине дня может начаться небольшой дождь. К вечеру его интенсивность увеличится. Из-за дождя день будет прохладней, чем сегодня, максимальная температура +18…+21 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]