В Артеме обнаружена плантация конопли
Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили оперативную информацию о том, что в частном секторе на улице Беринга произрастают кусты маньчжурской конопли.
Оперативники прибыли по указанному адресу. Информация подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, обнаружено более 500 кустов культивированной конопли. Кусты запрещенного растения были спрятаны на приусадебном участке артемовца среди огородных посадок.
65-летний житель Артема, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, рассказал, что выращивает маньчжурскую коноплю для личного пользования.
В ходе обыска в помещении бани оперативники обнаружили части высушенной конопли общей массой 1,5 килограмма, что квалифицируется как крупный размер.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере) и части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать информацию о фактах незаконного культивирования мака и конопли, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. Телефон доверия ОМВД России по городу Артему 8(42337) 4-72-47.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.07.2019 В Артеме полицейские уничтожили более ста кустов культивируемой маньчжурской конопли
-
11.07.2019 Более ста кустов конопли обнаружили полицейские в Партизанском районе Приморья
-
09.12.2016 Приморец выращивал коноплю на своем приусадебном участке
-
30.06.2015 Полицейские в Артеме изъяли на огороде местного жителя 280 кустов конопли
-
24.06.2015 Житель Артема выращивал на огороде коноплю
-
19.06.2015 У жителя Уссурийска изъято 175 кустов конопли
Добавить комментарий