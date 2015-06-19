В Артеме обнаружена плантация конопли

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Артему

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему получили оперативную информацию о том, что в частном секторе на улице Беринга произрастают кусты маньчжурской конопли.

Оперативники прибыли по указанному адресу. Информация подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Артему, обнаружено более 500 кустов культивированной конопли. Кусты запрещенного растения были спрятаны на приусадебном участке артемовца среди огородных посадок.

65-летний житель Артема, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, рассказал, что выращивает маньчжурскую коноплю для личного пользования.

В ходе обыска в помещении бани оперативники обнаружили части высушенной конопли общей массой 1,5 килограмма, что квалифицируется как крупный размер.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 231 УК РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере) и части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере).

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать информацию о фактах незаконного культивирования мака и конопли, а также о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков. Телефон доверия ОМВД России по городу Артему 8(42337) 4-72-47.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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