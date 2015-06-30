Житель Приморья выращивал коноплю во дворе своего дома

Источник фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Артему

На территории Артемовского городского округа во дворе частного дома по улице Еремича в рамках операции «Мак-2020» сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по городу Артему выявили факт культивирования наркосодержащих растений.

Как сообщает "Вести: Приморье", наркополицейские обнаружили кусты конопли, тщательно спрятанные хозяином дома.

По словам 25-летнего жителя Артема, он выращивал наркосодержащее растение для личного пользования.

Уничтожено 86 культивированных кустов маньчжурской конопли. Житель Артема прошел медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза установила наличие наркотика в его крови. В отношении гражданина составлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств без назначения врача).

В 2019 году мужчину привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Тогда суд вынес решение об условной мере наказания гражданину.

В отделе дознания возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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